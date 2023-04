Viral Video | రోడ్డు మీద ఆగిపోయిన బస్సు.. ప్రయాణీకులు ఏం చేశారో తెలుసా? వీడియో షేర్‌ చేసిన ముంబై పోలీసులు

April 30, 2023 / 05:24 PM IST

ముంబై : క‌లిసిక‌ట్టుగా ఉంటే ఏదైనా సాధించ‌వ‌చ్చ‌నే స్ఫూర్తి నింపే వీడియోను (Viral Video) ముంబై పోలీసులు సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ముంబై న‌గ‌రంలో నిలిచిపోయిన బ‌స్‌ను ప్ర‌యాణీకులంతా ఏక‌మై ముందుకు తోసిన వీడియోను పోలీసులు ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. తొలుత ఈ వీడియోను మెధో అనే యూజ‌ర్ షేర్ చేశారు.

Good morning, So this is the precious moment when those people ignoring the busy schedule and helping eachother for a moment, Doest matter how much you late or upto but helping eachother is all we do!!@MumbaiPolice @mybmc @TOIMumbai @narendramodi @abpmajhatv @BBCHindi @ABPNews pic.twitter.com/phE5yvxtMB

— medoh (@medohh777) April 29, 2023