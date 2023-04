April 30, 2023 / 04:01 PM IST

న్యూఢిల్లీ : భార‌త్‌లో వినూత్న రీతిలో విజ‌యాలు సాధిస్తూ నూత‌న ఆవిష్క‌ర‌ణ‌ల‌కు ప్రాణం పోస్తున్న ఇన్నోవేట‌ర్‌ల వీడియోల‌ను (Viral Video) పోస్ట్ చేసి ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పారిశ్రామిక వేత్త హ‌ర్ష్ గోయంకా తాజా వీడియోతో ముందుకొచ్చారు. చెత్త నుంచి ఏడుగురు ప్ర‌యాణించే సోలార్ వాహ‌నాన్ని ఓ వ్య‌క్తి త‌యారుచేయ‌గా ఈ ఆవిష్క‌ర‌ణ‌కు సంబంధించిన వీడియోను బిజినెస్ టైకూన్ హ‌ర్ష్ గోయంకా ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

So much sustainable innovation in one product – produced from scrap, seven seater vehicle, solar energy and shade from the sun! Frugal innovations like this make me proud of our India! pic.twitter.com/rwx1GQBNVW

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 29, 2023