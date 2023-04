Avalanche | నాథు లా పర్వత శ్రేణులను ముంచెత్తిన భారీ అవలాంచ్‌.. ఆరుగురు మృతి

April 4, 2023 / 03:58 PM IST

Avalanche | ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన సిక్కిం (Sikkim)లోని నాథు లా పర్వత శ్రేణులను (Nathu La mountain pass) భారీ అవలాంచ్‌ (Avalanche ) (మంచు ఉప్పెన, మంచు తుపాను) ముంచెత్తింది. స్థానిక మీడియా వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు టూరిస్ట్‌లు (Tourists) ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 11 మంది గాయపడ్డారు. హిమపాతం ఉప్పెనలా ముంచుకొచ్చిన సమయంలో సుమారు 150 మందికిపైగా పర్యాటకులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు సమాచారం. భారీ హిమపాతం ఒక్కసారిగా ముంచెత్తడంతో అక్కడున్న పర్యాటకులు మంచు కింద చిక్కుకుపోయారు. ఇప్పటి వరకు 22 మందిని కాపాడారు.

మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12:20 గంటల ప్రాంతంలో అవలాంచ్‌ (Avalanche ) ఏర్పడింది. సిక్కిం పోలీసులు (Sikkim Police), ట్రావెల్‌ ఏజెంట్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ సిక్కిం (Travel Agents Association of Sikkim), టూరిజం శాఖ అధికారులు (Tourism department officials) మంచు కింద చిక్కుకుపోయిన వారి కోసం గాలింపు చేపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్‌ కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది.

#BreakingNews #UPDATE #UpdateNews At least 20+ people injured after suspected #Avalanche 📷📷 hits 17th mile near #Tsomgo , #sikkim Rescue continue.

Massive #avalanche in #Sikkim

At least 6 people have been reported dead after an #Avalanche hit 17th Mile in #Tsomgo , a popular tourist spot in #Sikkim.

#Tsomgo #Avalanche #TouristSpot pic.twitter.com/WJfKCCPjbF

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) April 4, 2023