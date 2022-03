March 12, 2022 / 09:47 PM IST

అస‌లు పాములు నీళ్లు తాగుతాయా? మ‌నుషులు నీళ్లు తాగుతారు. కొన్ని జంతువులు నీళ్లు తాగుతాయి. కానీ.. పాములు, కొన్ని ర‌కాల‌ జంతువులు నీళ్లు తాగ‌వు క‌దా. అస‌లు.. పాములు నీళ్లు తాగ‌డం మేము ఎప్పుడూ చూడ‌లేదు అంటారా? అయితే.. మీరు ప‌ప్పులో కాలేసిన‌ట్టే. ఎందుకంటే.. పాములు కూడా నీళ్లు తాగుతాయి.

సాధార‌ణంగా వ‌ర్షాకాలంలో అంటే నీళ్లు ఎక్క‌డైనా ఉంటాయి. దీంతో పాముల‌కు పెద్ద‌గా ఇబ్బంది ఉండ‌దు. కానీ.. ఎండాకాలంలో ఎలా? చుక్క నీరు కూడా ఉండ‌క‌పోతే పాములు నీళ్లు ఎలా తాగుతాయి.. అని చాలామందికి డౌట్ వ‌స్తుంది. తాజాగా ఓ వ్య‌క్తి.. పాముకు నీళ్లు తాగించే వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది.

Summer is approaching. Your few drops can save someone’s life. Leave some water in your garden in a container for that can mean a choice between life & death for many animals🙏 pic.twitter.com/ZSIafE4OEr

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 9, 2022