April 20, 2023 / 04:06 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఒక్కోసారి చిన్న‌పాటి సాయం అవ‌స‌రార్ధుల‌కు ఆస‌రాగా నిల‌వ‌డంతో పాటు దాత‌ల‌కు ఆత్మ‌సంతృప్తిని అందిస్తుంది. ప‌వ‌న్ కౌశిక్ అనే వ్య‌క్తి రోడ్డు మీద వెళుతుండగా రోడ్డు ప‌క్క‌న ఓ మ‌హిళ (Viral post) బ‌ఠాణీలు విక్ర‌యిస్తూ క‌నిపించింది. దీంతో బేరమాడ‌కుండానే ఆమె వ‌ద్ద ఉన్న మొత్తం స‌రుకును కొనుగోలు చేయాల‌ని నిర్ణ‌యించుకున్నాడు.

కూర‌గాయ‌ల విక్రేత‌తో తీసిన ఫొటోల‌ను ఆయ‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేస్తూ వాటిని పారిశ్రామికవేత్త హ‌ర్ష్ గోయంకాకు ట్యాగ్ చేశాడు. ఈ ఫొటోలు చూసిన అనంత‌రం ప‌వ‌న్ కౌశిక్‌కు హ‌ర్ష్ గోయంకా అమూల్య‌మైన సూచ‌న చేశారు. మీరు మంచి ప‌ని చేయాల‌ని అనుకున్న‌ప్పుడు దాన్ని కెమెరాలో నిక్షిప్తం చేయ‌కండి అనేది త‌న సూచ‌న అంటూ హ‌ర్ష్ గోయంకా సూచించారు.

One day I met Amma Ji. Sitting on the side of road and selling peas. I decided to purchase all peas without bargaining and asked her to take rest. It’s an amazing feeling to help others. Some acknowledge it and some still question it. @hvgoenka #Motivation #helpinghand pic.twitter.com/iLlgC9WXpc

— Pavan Kaushik (@PavanKaushik3) April 19, 2023