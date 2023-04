Watch: కారు ముందు అద్దంపై ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌.. పది కిలోమీటర్లు డ్రైవ్‌ చేసిన వ్యక్తి

April 16, 2023 / 06:09 PM IST

ముంబై: ఒక ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ కారు ముందు అద్దంపై ప్రమాదకరంగా వేలాడాడు. అయినప్పటికీ కారును నిలుపని డ్రైవర్‌ దానిని పది కిలోమీటర్ల వరకు నడిపాడు. సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని వాషిలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ కానిస్టేబుల్‌ సిద్ధేశ్వర్ మాలి ఒక రోడ్డు కూడలి వద్ద విధులు నిర్వహించారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఒక కారును ఆపేందుకు ఆయన ప్రయత్నించారు. అయితే డ్రైవర్‌ కారును నిలుపలేదు. దీంతో ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ సిద్ధేశ్వర్ తన బైక్‌తో కారును వెంబడించారు. ఒక జంక్షన్‌ వద్ద బైక్‌ దిగి కారు ముందుకు వచ్చి ఆపేందుకు ప్రయత్నించారు.

కాగా, డ్రైవర్‌ ఆ కారును నిలుపలేదు. పైగా కారును వేగంగా డ్రైవ్‌ చేశాడు. దీంతో కారు ముందున్న ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ సిద్ధేశ్వర్ దానిపైకి జంప్‌ చేశారు. కారు ముందున్న అద్దం భాగాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని వేలాడారు. అయినప్పటికీ ఆ డ్రైవర్‌ కారును ఆపలేదు. కారు ముందు అద్దం వద్ద ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌ ప్రమాదకరంగా వేలాడుతున్నప్పటికీ పది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు డ్రైవ్‌ చేశాడు. రద్దీగా ఉన్న ప్రధాన రహదారిపై కూడా కారును అలాగే నడిపాడు.

మరోవైపు ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు పలు వాహనాల్లో ఆ కారును వెంబడించారు. చివరకు గవాన్ ఫాటా సమీపంలోని ఉరాన్ నాకా వద్ద పోలీస్‌ వాహనంతో ఆ కారును అడ్డుకున్నారు. కారు డ్రైవర్‌ ఆదిత్య బెంబాడేను అరెస్ట్‌ చేశారు. అతడు డ్రగ్స్‌ మత్తులో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిపై హత్యాయత్నంతోపాటు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇలాంటి సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతుండటంపై నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

