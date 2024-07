Mamata Banerjee | దేశంలో రైలు ప్రమాదాలు సర్వసాధారణమైపోయాయి.. జార్ఖండ్‌ ఘటనపై బెంగాల్‌ సీఎం

July 30, 2024 / 12:03 PM IST

Mamata Banerjee | జార్ఖండ్‌లోని చ‌క్రధ‌ర్‌పూర్ వ‌ద్ద రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం ఉదయం హౌరా – సీఎస్ఎంటీ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప‌ట్టాలు త‌ప్పింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 20 మందికిపైగా ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై పశ్చిమ బెంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ (Mamata Banerjee) తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

దేశంలో రైలు ప్రమాద ఘటనలు సర్వసాధారణమైపోయాయన్నారు. ప్రతివారం ఏదో ఒకచోట ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయన్నారు. ‘మరో ఘోరమైన రైలు ప్రమాదం..! ఈ రోజు తెల్లవారుజామున జార్ఖండ్‌లోని చక్రధర్‌పూర్‌ డివిజన్‌లో హౌరా – ముంబై మెయిల్‌ పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఘటనలో కొందరు చనిపోగా.. భారీ సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. దేశంలో రైలు ప్రమాద ఘటనలు సర్వసాధారణమైపోయాయి. ప్రతి వారం ఏదో ఒకచోట ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నేను ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా అడుగుతున్నాను.. ఇంకా ఎంతకాలం వీటిని సహించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి అంతం ఉండదా..?’ అని ఎక్స్‌ వేదికగా మోదీ సర్కార్‌ను దీదీ నిలదీశారు.

Another disastrous rail accident! Howrah- Mumbai mail derails in Chakradharpur division in Jharkhand today early morning, multiple deaths and huge number of injuries are the tragic consequences.

I seriously ask: is this governance? This series of nightmares almost every week,…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 30, 2024