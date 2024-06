Delhi Police | టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం 16 ఏండ్లు వేచిచూశాం.. ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ వద్ద కొద్దిసేపు ఆగలేమా..

June 30, 2024 / 10:37 AM IST

న్యూఢిల్లీ: 17 ఏండ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత టీమ్‌ఇండియా టీ20 ప్రపంచకప్‌ను రెండోసారి గెలుపొందింది. బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో ఆధ్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన ఫైనల్‌లో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. దీంతో టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను రెండు సార్లు సొంతం చేసుకున్న జట్ల జాబితాలో టీమ్‌ఇండియా నిలిచింది. భారత్‌కంటే ముందు ఇంగ్లండ్‌ (2010, 2022), వెస్టిండీస్‌ (2012, 2016) జట్లు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు (Delhi Police) ఓ ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశారు..

‘మనమంతా భారత జట్టు మరో టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ గెలుపు కోసం 16 ఏండ్ల 9 నెలల 5 రోజులు (52 కోట్ల 70 లక్షల 40 వేల సెకన్లు) వేచిచూశాం. అదేవిధంగా ట్రాఫిక్‌ సిగల్స్‌ వద్ద కూడా ఓపికతో ఉందాం. మంచి క్షణాలు వేచి ఉండాల్సినవి. మరి మీరేమంటారు? టీమ్‌ఇండియాకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు’ అంటూ ఢిల్లీ పోలీసులు ట్వీట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

We all waited 16 years 9 months 5 days (52,70,40,000 seconds) for India to win another #T20WorldCup

Let’s be a little patient at traffic signals too. Good moments are worth the wait. What say?

Hearty congratulations, #TeamIndia💙 #INDvsSA#INDvSA

— Delhi Police (@DelhiPolice) June 29, 2024