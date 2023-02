బావిలోపడిన చిరుత, పిల్లి.. రక్షించిన అటవీ సిబ్బంది

February 16, 2023 / 09:51 AM IST

నాసిక్‌: మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో విచిత్రం చోటుచేసుకున్నది. నాసిక్‌ జిల్లాలోని ఆశాపూర్‌లో ఉన్న వ్యవసాయ బావిలో ఓ చిరుతపులి, పిల్లి అనుకోకుండా పడిపోయాయి. నీటిలో తేలుతూ ఎలాగైనా బయటపడాలని ప్రయత్నించాయి. అయితే ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో అలసిపోయిన చిరుత.. మోటారు కోసం ఏర్పాటుచేసిన ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కూర్చున్నది. పిల్లికి ఏ దాపూ దొరలేదు. ఈ క్రమంలో చిరుత వీపుపైకి ఎక్కి అక్కడినుంచి తప్పించుకుందామనుకుంది పిల్లి. అనుకున్నదే తడవుగా ఈదుకుంటూ చిరుత తోకవైపు వచ్చిన పిల్లి.. దానిపైకి ఎక్కాలని చూసింది. అయితే అది గాండ్రించడంతో బతుకుజీవుడా అనుకుంటూ అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయింది. కాగా, తనకు దగ్గరగా ఆహారం ఉన్నప్పటికీ చిరుత ఆ పిల్లిని ఏమీఅనకుండా ఉండిపోయింది.

బావిలో ఆ రెండు జీవులను గుర్తించిన రాజేశ్‌ సంగాల్‌ అనే రైతు పోలీసులు, అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అధికారులు గంటలపాటు శ్రమించి వాటిని సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. చిరుతను మోహదారి మాలేగావ్‌ పారెస్ట్‌ పార్కుకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ దానిని పరిశీలించిన తర్వాత అడవిలో వదిలిపెట్టారు.

#WATCH | A leopard and cat were safely rescued from a well by Forest department officials in Nashik on 14th February pic.twitter.com/oipvohHuDp

While chasing a cat in Sinnar, Nasik district, a leopard fell into an open well. The cat is seen displaying aggression towards the large cat. @mid_day @middaygujarati @moefcc @ParveenKaswan @saroshlodhi @RandeepHooda@TandonRaveena @prernabindra @SMungantiwar pic.twitter.com/xqRewVkWnc

— Ranjeet Jadhav (@ranjeetnature) February 14, 2023