March 12, 2024 / 02:59 PM IST

జైస‌ల్మేర్‌: రాజ‌స్థాన్‌లోని జైస‌ల్మేర్‌లో భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన విమానం(Air Force Aircraft) కూలింది. ఓ స్టూడెంట్ హాస్ట‌ల్ బిల్డింగ్ వ‌ద్ద ఆ విమాన శ‌క‌లాలు ప‌డ్డాయి. భారీ స్థాయిలో ఆ ప్ర‌దేశం నుంచి మంట‌లు వ్యాపించాయి. భార‌తీయ వైమానిక ద‌ళానికి చెందిన లైట్ కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ తేజ‌స్ కూలిన‌ట్లు తాజా స‌మాచారం ప్ర‌కారం తెలుస్తోంది. శిక్ష‌ణ జ‌రుగుతున్న స‌మ‌యంలో ఆ విమానం కూలిన‌ట్లు భావిస్తున్నారు. పైలెట్ సుర‌క్షితంగా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చారు. ప్ర‌మాదం ప‌ట్ల సైనిక విచార‌ణ‌కు అధికారులు ఆదేశించారు.

#WATCH | Rajasthan | A Light Combat Aircraft (LCA) Tejas of the Indian Air Force crashed near Jaisalmer today during an operational training sortie. The pilot ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. pic.twitter.com/3JZf15Q8eZ

— ANI (@ANI) March 12, 2024