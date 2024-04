Boyapati Srinu | మాస్‌ డైరెక్టర్‌ బోయపాటి శ్రీనుకు అల్లు అరవింద్‌ టీం బర్త్ డే విషెస్‌

April 25, 2024 / 09:15 PM IST

Boyapati Srinu | బాలకృష్ణతో యాక్షన్‌ సినిమాలు చేయాలంటే ఠక్కున గుర్తొచ్చే డైరెక్టర్‌ బోయపాటి శ్రీను (Boyapati Srinu). భద్ర సినిమాతో డైరెక్టర్ కమ్‌ రైటర్‌గా ఇండస్ట్రీకి గ్రాండ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చి.. బాలకృష్ణతో సింహా సినిమా తెరకెక్కించి ఆల్‌ టైమ్‌ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టాడు. ఆ తర్వాత అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్‌, రాంచరణ్‌తో సినిమాలు చేసినా పెద్దగా ఫలితం లేకుండా పోయింది.

మళ్లీ బాలకృష్ణతో లెజెండ్‌, అఖండ సినిమాలతో మాస్‌ డైరెక్టర్‌గా తన ఇమేజ్‌ను పదిలం చేసుకున్నాడు. మాస్‌ యాక్షన్‌ సినిమాలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచే బోయపాటి శ్రీను పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌, గీతాఆర్ట్స్‌ టీం బోయపాటి శ్రీనుతో కేక్‌ కట్‌ చేయించి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.

దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. బోయపాటి ప్రస్తుతం స్కంద 2, అఖండ 2 ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెట్టాడు. వీటిలో ఏ ప్రాజెక్టు ముందు సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందనేది చూడాలి మరి.

బోయపాటి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్‌..

Ace Producer #AlluAravind garu and @GeethaArts team celebrated the birthday of Massive Blockbuster Director #BoyapatiSrinu garu🥳✨#HBDBoyapatiSrinu #HappyBirthdayBoyapatiSrinu pic.twitter.com/3dk3J3w3Gz

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 25, 2024