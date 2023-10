Journalists Linked To Newsclick Raided By Cops In Delhi Noida Ghaziabad

NewsClick | తెరపైకి న్యూస్‌క్లిక్‌ వ్యవహారం.. జర్నలిస్టుల ఇళ్లలో పోలీసుల సోదాలు.. ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్స్‌ స్వాధీనం

NewsClick | ఆన్ లైన్ న్యూస్ పోర్టల్ న్యూస్ క్లిక్ (NewsClick ) వ్యవహారం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఈ న్యూస్‌ పోర్టల్‌కు చైనా (China) నుంచి నిధులు అందుతున్నాయంటూ ఇటీవలే వచ్చిన ఆరోపణలు తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆరోపణలపై ఢిల్లీ పోలీసులు (Delhi Police) దర్యాప్తు చేపట్టారు.

October 3, 2023 / 11:26 AM IST

NewsClick | ఆన్ లైన్ న్యూస్ పోర్టల్ న్యూస్ క్లిక్ (NewsClick ) వ్యవహారం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఈ న్యూస్‌ పోర్టల్‌కు చైనా (China) నుంచి నిధులు అందుతున్నాయంటూ ఇటీవలే వచ్చిన ఆరోపణలు తీవ్ర రాజకీయ దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆరోపణలపై ఢిల్లీ పోలీసులు (Delhi Police) దర్యాప్తు చేపట్టారు. మంగళవారం ఉదయం ఢిల్లీ పోలీస్‌ స్పెషల్‌ సెల్‌ విభాగం అధికారులు స్థానికంగా ఉన్న న్యూస్‌క్లిక్‌ కార్యాలయంతోపాటు సంస్థలో పనిచేస్తున్న సీనియర్‌ జర్నలిస్టుల (Journalists) ఇళ్లలో సోదాలు చేపట్టారు. ఢిల్లీ, నోయిడా, ఘజియాబాద్‌ సహా ఏకకాలంలో దాదాపు 30 ప్రదేశాల్లో తనిఖీలు చేపట్టి పెద్ద ఎత్తున ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్‌ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పలువురు జర్నలిస్టులు దీనిపై స్పందిస్తున్నారు. కొంతమంది జర్నలిస్టులను ( న్యూస్‌క్లిక్‌తో సంబంధం ఉన్న) పోలీసు స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లారని వారు ఆరోపించారు. న్యూస్‌క్లిక్‌లోని జర్నలిస్టుల్లో ఒకరైన అభిసార్ శర్మ.. ఢిల్లీ పోలీసులు తన ఇంటికి వచ్చారని, తన ల్యాప్‌టాప్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

Delhi police landed at my home. Taking away my laptop and Phone… — Abhisar Sharma (@abhisar_sharma) October 3, 2023

రెండేళ్ల క్రితం మీడియా పోర్టల్ న్యూస్‌క్లిక్‌కు విదేశాల నుంచి భారీగా నిధులు వచ్చినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ విచారణలో తేలింది. అమెరికన్ మిలియనీర్ నెవిల్లే రాయ్ సింఘమ్ తరపున న్యూస్‌క్లిక్‌కు చైనా నుంచి భారీగా నిధులు అందినట్లు తేలింది. నెవిల్లే చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (CPC)తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారని ఆరోపించారు. దీనిపై ‘ది న్యూయార్క్ టైమ్స్’ ఓ కథనం కూడా ప్రచురించింది. దీంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఈ క్రమంలోనే న్యూస్‌క్లిక్‌ వ్యవహారంపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ మేరకు దర్యాప్తు చేపడుతోంది.

#WATCH | Delhi: Raids underway at the NewsClick office. Raids at different premises linked to NewsClick are currently underway at over 30 locations, no arrests made so far. pic.twitter.com/YQBMRsoVkx — ANI (@ANI) October 3, 2023

#WATCH | Delhi Police Special Cell ACP Lalit Mohan Negi reaches NewsClick office in Delhi. Raids at different premises linked to NewsClick are currently underway at over 30 locations, no arrests made so far. pic.twitter.com/KezrcJes7A — ANI (@ANI) October 3, 2023

#WATCH | NewsClick writer Paranjoy Guha Thakurta seen with the officials of Delhi Police Special Cell. Delhi Police is conducting raids at different premises linked to NewsClick under UAPA and other sections. pic.twitter.com/7VCGk1pJJp — ANI (@ANI) October 3, 2023

Also Read..

Nanded | నాందేడ్‌ ఆసుపత్రిలో మరణ మృదంగం.. 48 గంటల్లో 31 మంది మృతి.. 16 మంది చిన్నారులే

Congress MLA | వసుంధరా రాజే కాళ్లు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే

Merry Christmas Movie | సలార్‌, డుంకీల దెబ్బకు వారం ముందుకు జరిగిన మేరీ క్రిస్మస్‌ మూవీ.. కొత్త రిలీజ్‌ డేట్ ఇదే..!