Merry Christmas Movie | సలార్‌, డుంకీల దెబ్బకు వారం ముందుకు జరిగిన మేరీ క్రిస్మస్‌ మూవీ.. కొత్త రిలీజ్‌ డేట్ ఇదే..!

October 3, 2023 / 10:15 AM IST

Merry Christmas Movie | ఓ వైపు హీరోగా సినిమాలు చేస్తూనే మరోవైపు ఉప్పెన, విక్రమ్‌, జవాన్‌ వంటి పలు సినిమాల్లో విలన్‌గా మెప్పిస్తున్నాడు మక్కల్‌ సెల్వన్‌ విజయ్‌ సేతుపతి. పాత్ర నచ్చితే నిడివి ఎంత అని ఆలోచించ‌కుండా న‌టించే అతికొద్ది మంది న‌టుల‌లో ఈయ‌న ఒక‌డు. ఇక ప్రస్తుతం విజయ్‌ సేతుపతి ఆరు సినిమాలను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో మెర్రీ క్రిస్మస్‌ ఒకటి. బద్లాపూర్‌, అంధాదూన్‌ వంటి అల్టిమేట్‌ సినిమాలు తెరకెక్కించిన శ్రీరామ్‌ రాఘవన్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. ఇప్పటికే రిలీజైన టైటిల్ పోస్టర్‌కు విశేష స్పందన వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ముందుకు జరిపారు.

ముందుగా మేరి క్రీస్మస్‌ సినిమాను డిసెంబర్‌ 15న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. కానీ వారం తర్వాత డిసెంబర్‌ 22న సలార్‌తో పాటు డుంకీ సినిమా కూడా రిలీజ్‌ కానుంది. దాంతో ఈ సినిమాకు థియేటర్‌లలో కోత పడుతుందని భావించి చిత్ర యూనిట్‌ ఓ వారం ముందుగానే రావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ఈ సినిమా వారం రోజులు ముందుగా అంటే అక్టోబర్‌ 8వ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకుంది. కత్రినా కైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను టిప్స్‌ ఫిలింస్‌, మ్యాచ్‌ బాక్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కాగా ఈ సినిమా హిందీతో పాటు తమిళంలోనూ రిలీజ్‌ కానుంది.

KATRINA KAIF – VIJAY SETHUPATHI: ‘MERRY CHRISTMAS’ TO ARRIVE ONE WEEK EARLY… 8 Dec 2023 is the new release date of #MerryChristmas, which teams #KatrinaKaif and #VijaySethupathi for the first time.#MerryChristmas – directed by #SriramRaghavan – is shot in two languages… pic.twitter.com/GPyGmCIQMI

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2023