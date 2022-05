May 13, 2022 / 09:33 AM IST

డెహ్రాడూన్‌: ఉత్త‌రాఖండ్‌లోని జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం కేదార్‌నాథ్‌కు భ‌క్తుల తాకిడి పెరిగింది. భారీ సంఖ్య‌లో కేదారీశ్వ‌రుడి ద‌ర్శ‌నం కోసం భ‌క్తులు ఎగ‌బ‌డుతున్నారు. అయితే ఆల‌యం వ‌ద్ద‌ ప్ర‌త్యేక క్యూలైన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. తొక్కిస‌లాట జ‌ర‌గ‌కుండా ఉండేందుకు తాత్కాలిక క్యూలైన్ నిర్మించారు. ద‌ర్శ‌నం కోసం వ‌స్తున్న భ‌క్తుల‌కు భ‌ద్ర‌త క‌ల్పించేందుకు ఐటీబీపీ సిబ్బంది విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తున్నారు. కేదార్‌నాథ్ వ‌ద్ద డిజాస్ట‌ర్ మేనేజ్మెంట్ బృందాల‌ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. కేదార్‌నాథ్ ఆల‌య మార్గంలో అనేక ప్రాంతాల వ‌ద్ద వైద్య బృందాలు ఆక్సిజ‌న్ సిలిండ‌ర్ల‌తో సేవ‌లందిస్తున్నాయి.

#WATCH ITBP personnel deployed for security and streamlining darshan at Kedarnath Temple, Uttarakhand after a huge influx of pilgrims

ITBP has also alerted its disaster management teams in the area. Medical teams with O2 cylinders deployed at different places pic.twitter.com/CI0cc2Mdmg

