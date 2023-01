January 23, 2023 / 12:33 PM IST

INS Vagir | భారత్‌ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా నిర్మించిన సబ్‌మెరైన్‌ ఐఎన్‌ఎస్‌ వగీర్‌ (INS Vagir) నౌకాదళంలోకి చేరింది. ఐఎన్‌ఎస్‌ వగీర్‌ను 2020 నవంబర్‌లోనే ఆవిష్కరించగా.. అప్పటి నుంచి ఫిబ్రవరి 2022 వరకు సముద్రంలో ఆయుధాలు, సోనార్లు సహా వివిధ రకాల పరీక్షలు నిర్వహించారు. తాజాగా ఈ సబ్‌మెరైన్‌ని నౌకాదళానికి అప్పగించారు. గతంలో భారత్‌ నిర్మించిన సబ్‌మెరైన్‌లన్నింటిలో వగీర్‌నే అత్యంత వేగంగా నిర్మించారు. వగీర్‌ రాకతో భారత నౌకాదళ శక్తి సామర్థ్యాలు మరింత మెరుగుపడతాయని ఈ సందర్భంగా నౌకాదళం పేర్కొంది. దేశ ప్రయోజనాలను ఇది శత్రువుల నుంచి కాపాడుతుందని తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమంలో నేవీ చీఫ్‌ అడ్మిరల్‌ ఆర్‌. హరికుమార్‌ పాల్గొన్నారు.

దేశీయంగా నిర్మించిన అత్యాధునిక సబ్‌మెరైన్లలో ఇదొకటి. ప్రాజెక్టు 75 కింద నిర్మించిన ఐదో డీజిల్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ సబ్‌మెరైన్‌ ఇది. ఇప్పటికే నాలుగు జలాంతర్గాములు సముద్ర సరిహద్దుల రక్షణలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. కాగా, దేశీయంగా నిర్మించిన ఈ ఐఎన్‌ఎస్‌ వగీర్‌ సముద్ర యుద్ధంలో ఆల్ రౌండర్‌గా పనిచేసే అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఈ సబ్‌మెరైన్‌లో ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సోనార్లను అమర్చారు. అంతేకాదు.. దీనిలో వైర్‌ గైడెడ్‌ టార్పిడోలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ జలాంతర్గామి నుంచి సబ్‌ సర్ఫేస్‌ టూ సర్ఫేస్‌ క్షిపణులను ప్రయోగించవచ్చు.

ఈ సబ్‌మెరైన్‌ పొడవు 221 అడుగులు కాగా, వెడల్పు 40 అడుగులు. ఇది నాలుగు శక్తివంతమైన డీజిల్ ఇంజిన్లతో పనిచేస్తుంది. సముద్రంలో గంటకు 37 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడవగల సత్తా వగీర్‌కు ఉంది.

మరోవైపు ఇది సముద్ర ఉపరితలంపై గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకువెళ్తూ.. 12,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలదు. ఎలాంటి సమస్య లేకుండా 350 అడుగుల లోతు వరకు వెళ్లగలదు. ఈ జలాంతర్గామి 50 రోజుల పాటు నిరంతరం నీటిలోనే ఉండగలదు. ఇది ఆధునిక నావిగేషన్, ట్రాకింగ్ సిస్టమ్‌తో అమర్చబడి ఉంటుంది. అలాగే 40 కంటే ఎక్కువ మంది సైనిక అధికారులు ఇందులో ఎక్కవచ్చు.

Vagir is a lethal platform with a formidable weapon package. Vagir is the 3rd submarine inducted into Navy in a span of 24 months. It is also a shining testimony to expertise of our shipyards to construct complex & complicated platforms: Admiral R Hari Kumar, Chief of Naval Staff pic.twitter.com/I29AOCv9dO

— ANI (@ANI) January 23, 2023