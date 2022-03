March 18, 2022 / 09:15 PM IST

ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా దళాలు చేసిన దాడిలో కర్ణాటకకు చెందిన ఒక మెడికల్ విద్యార్థి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్దం సమయంలో చాలా మంది భారతీయులు ఉక్రెయిన్‌లో ఇరుక్కుపోయారు. వారిలో కర్ణాటకకు చెందిన నవీన్ శేఖరప్ప గ్యానగౌడార్ కూడా ఒకరు.

ఖర్కీవ్‌లో చాలా రోజులపాటు బిస్కట్లు, జ్యూస్ వంటి వాటిపైనే జీవించిన నవీన్.. మార్చి 1న గ్రాసరీలు కొనుగోలు చేయడానికి తమ బిల్డింగ్‌కు కొద్ది దూరంలో ఉన్న స్టోర‌కు వెళ్లాడు. అక్కడే రష్యా దళాల దాడిలో కన్నుమూశాడు. అయితే నవీన్ మృతదేహాన్ని భారతదేశం తీసుకురావడంలో ఆలస్యం అయింది. ఈ క్రమంలో వచ్చే సోమవారం నాటికి నవీన్ మృతదేహం బెంగళూరు చేరుకుంటుందని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై చెప్పారు.

‘‘ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దళాల దాడిలో కన్నుమూసిన ఖర్కీవ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఫైనల్ ఇయర్ చదివే మెడికల్ విద్యార్థి నవీన్ మృతదేహం సోమవారం నాటికి బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టుకు వస్తుంది’’ అని సీఎం చెప్పారు.

#UPDATE | Karnataka CM Basavaraj Bommai corrects his previous tweet & clarifies that the body of Naveen Shekarappa Gyanagoudarm, a final year medical student of Kharkiv Medical University who died in a shelling attack in #Ukraine, will be brought to Bengaluru airport on March 21. pic.twitter.com/EjLxRMaAJL

— ANI (@ANI) March 18, 2022