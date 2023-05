May 5, 2023 / 11:48 AM IST

బీజింగ్‌: ఇండియా, చైనా బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద ప్ర‌స్తుతం ప‌రిస్థితి నిల‌క‌డ‌గా ఉన్న‌ట్లు చైనా విదేశాంగ మంత్రి క్విన్ గాంగ్(Qin Gang) తెలిపారు. అయితే బోర్డ‌ర్ వ‌ద్ద ఉన్న ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితులు త‌గ్గేందుకు ఇరు దేశాలు క‌లిసి నిర్ణ‌యం తీసుకోవాల‌న్నారు. ఎల్ఏసీ వ‌ద్ద శాంతియుత వాతావ‌ర‌ణం నెల‌కొనాలంటే ఇరు దేశాలు ఐక్యంగా వ్య‌వ‌హ‌రించాల‌న్నారు. ఎస్‌సీవో మీటింగ్ కోసం గోవాకు వ‌చ్చిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి క్విన్‌.. గురువారం రోజున విదేశాంగ మంత్రి జైశంక‌ర్‌తో మాట్లాడారు. గ‌త మూడేళ్ల నుంచి తూర్పు ల‌డాక్‌లో ఉన్న స‌రిహ‌ద్దు వ‌ద్ద ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితులు నెలకొన్న విష‌యం తెలిసిందే. దీంతో ఈ విష‌యం ప్రాధాన్య‌త సంత‌రించుకున్న‌ది.

