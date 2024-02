Gulmarg | స్కీయింగ్‌ సిటీపై మంచు దుప్పటి.. డ్రోన్‌ విజువల్స్

February 5, 2024 / 10:39 AM IST

Gulmarg | భూతల స్వర్గం జమ్మూ కశ్మీర్‌ (Jammu And Kashmir)లో గత రెండు రోజులుగా భారీగా మంచు కురుస్తోంది. దీంతో పలు ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేతవర్ణాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ఇక ఇన్ని రోజులూ మంచు లేక వెలవెలబోయిన కశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం గుల్మార్గ్‌ (Gulmarg) ఇప్పుడు పూర్తిగా మంచుతో కప్పుకుపోయింది (Snow blanket). అక్కడ కొన్ని అడుగుల మేర భారీగా మంచు పడుతోంది. చాలా రోజుల తర్వాత స్కీయింగ్‌ సిటీలో భారీ స్థాయిలో మంచు దర్శనమివ్వడంతో పర్యాటకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రోడ్లు, ఇళ్లు, చెట్లు, వాహనాలను భారీగా మంచు కప్పేసింది. స్కీయింగ్‌ సిటీ ఎటు చూసిన శ్వేత వర్ణం సంతరించుకుని పర్యాటకులను ఆహ్వానిస్తోంది. చాలా రోజుల తర్వాత గుల్మార్గ్‌లో ఈ స్థాయిలో మంచు కురవడంతో పర్యాటకులు, స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టూరిస్టులు, స్పోర్ట్స్ ల‌వ‌ర్స్ ఈ మంచులో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు (tourists enjoy the weather). శీతల వాతావరణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. గుల్మార్గ్‌ను మంచు దుప్పటి కప్పేసిన డ్రోన్‌ విజువల్స్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | J&K’s Gulmarg covered in a thick blanket of snow as snowfall continues in the region.

(Drone visuals from Gulmarg) pic.twitter.com/gQzB9WT8Pe

— ANI (@ANI) February 4, 2024