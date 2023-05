May 18, 2023 / 01:21 PM IST

న్యూఢిల్లీ : హైవేపై నిద్రిస్తున్న వీధి కుక్క‌పై చిరుత దాడి చేసి తీసుకువెళ్లిన వీడియో (viral video) నెట్టింట తెగ వైర‌ల‌వుతోంది. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ క‌శ్వ‌న్ ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోలో హైవేపై కుక్క నిద్రిస్తుండ‌గా మెల్లిగా అక్క‌డికి వ‌చ్చిన చిరుత కుక్క‌పై దాడికి తెగ‌బడి నోట కరుచుకుని వెళ్ల‌డం క‌నిపిస్తుంది. అక్క‌డ నిద్రిస్తున్న వారు ఉలిక్కిప‌డి లేచే లోగా చిరుత వెళ్లిపోతుంది.

They love hot dogs. Look at the stealth & agility. Dog had no idea what was coming. A leopard in action on side of busy Pune-Nashik highway. pic.twitter.com/cn0pJDhCV9

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) May 18, 2023