July 24, 2023 / 01:28 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఐఏఎస్ అధికారి సుప్రియా సాహు ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర వీడియోను (Viral Video) పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోలో రోడ్డు ప‌క్క‌న ప్ర‌యాణీకుల‌తో నిండుగా ఉన్న బ‌స్ వైపు ఏనుగు దూసుకురావ‌డం క‌నిపిస్తుంది. ఏనుగు ప్ర‌శాంతంఆ అక్క‌డి నుంచి వెళ్లే వ‌ర‌కూ బ‌స్ వేచిఉండ‌టం ఈ వైర‌ల్ క్లిప్‌లో చూడొచ్చు. దూరం నుంచే బ‌స్‌ను గ‌మనించిన ఏనుగు వాహ‌నం వైపు వ‌చ్చింది.

అయితే ఏనుగు బ‌స్‌కు లేదా ప్ర‌యాణీకుల‌కు ఎలాంటి హాని త‌ల‌పెట్ట‌కుండా వెళ్ల‌డంతో అంద‌రూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. బ‌స్‌లో ఏం జ‌రుగుతుంద‌న్న‌ది ప‌రిశీలిస్తూ ఏనుగు త‌న దారిన తాను వెళ్లిపోయింది. ఏనుగు వెళుతుండ‌గా బ‌స్ డ్రైవ‌ర్‌తో పాటు ప్ర‌యాణీకులు మౌనంగా ఉంటూ దాన్ని ప్ర‌శాంతంగా వెళ్ల‌నిచ్చారు.

When the tusker decided to check out passengers in the bus, everyone led by the bus driver displayed nerves of steel, a great sense of calm and understanding and everything went off well. Video – in Karnataka. Shared by a friend. #coexistence #peopleforelephants pic.twitter.com/OJG4uPRvoi

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) July 24, 2023