హీరో మోటోకార్ప్‌ అధినేత పవన్‌ ముంజల్‌ ఇంటిపై ఐటీ దాడులు

March 23, 2022 / 11:23 AM IST

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో అతిపెద్ద మోటార్‌ సైకిల్‌ తయారిదారీ సంస్థ హీరో మోటాకార్ప్‌ సీఈవో, ఎండీ పవన్‌ ముంజల్‌ (Pawan Munjal) ఇళ్లు, ఆఫీసులపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ దాడులు నిర్వహిస్తున్నది. గురుగ్రామ్‌లోని ముంజల్‌ ఇళ్లు, ఆఫీసుల్లో బుధవారం ఉదయం నుంచి ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ముంజల్‌తోపాటు హీరో సంస్థలోని ఉన్నత స్థాయి అధికారుల ఇళ్లల్లో కూడా ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారని సమాచారం. అయితే ఐటీ దాడులకు సంబంధించి హీరో కంపెనీ కానీ, ఆదాయపు పన్ను శాఖ కానీ అధికారికంగా ఎలాంటి వివరాలు విడుదల చేయలేదు.

Income Tax department conducting searches at multiple premises of Hero Motocorp. The office and residence of promoter Pawan Munjal and premises linked to the top officials of the company are covered in this search. More details awaited: Sources

— ANI (@ANI) March 23, 2022