Holi Celebrations | హోలీ.. రంగుల కేళి.. దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటిని సంబరాలు

Holi Celebrations | దేశవ్యాప్తంగా (India) హోలీ సంబురాలు (Holi Celebrations) అంబరాన్నంటాయి. పలు నగరాల్లోని వీధులు రంగులతో నిండిపోయాయి.

March 8, 2023 / 12:32 PM IST

Holi Celebrations | దేశవ్యాప్తంగా (India) హోలీ సంబురాలు (Holi Celebrations) అంబరాన్నంటాయి. పలు నగరాల్లోని వీధులు రంగులతో నిండిపోయాయి. ప్రజలు ఈ వేడుకలను ఆనందోత్సాహాల నడుమ ఎంతో ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. యువతీయువకులు, చిన్నారులు, పెద్దలు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుంటూ ఉత్సాహంగా గడిపారు. కొన్ని చోట్ల యువత నృత్యాలు చేస్తూ.. సందడి చేశారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌ ( Uttar Pradesh)లోని కాశీ విశ్వనాథ్‌ ఆలయం‌ (Kashi Vishwanath Temple), పంజాబ్‌ అమృత్‌సర్‌ (Amritsar)లోని గోల్డెన్‌ టెంపుల్‌‌ ( Golden Temple), దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హోలీ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | Punjab: BSF jawans celebrate the festival of #Holi at Border Security Force (BSF) HQ in Khasa. pic.twitter.com/GEALeVxUH6 — ANI (@ANI) March 8, 2023

#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees throng Shri Banke Bihari temple in Vrindavan to offer prayers on the occasion of #Holi2023 pic.twitter.com/h3lzAU9wIQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 8, 2023

Punjab | Devotees take a holy dip in 'Sarovar' and offer prayers at Golden Temple in Amritsar on the occasion of #HolaMohalla2023 pic.twitter.com/lOFxmKTXsD — ANI (@ANI) March 8, 2023

#WATCH | Punjab: Members of Uttar Pradesh Kalyan Parishad sing songs and celebrate the festival of #Holi in Amritsar. pic.twitter.com/z8H4wFM8M9 — ANI (@ANI) March 8, 2023

