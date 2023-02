February 24, 2023 / 06:59 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసిన వీడియో(Viral Video) నెటిజ‌న్లను కంటత‌డి పెట్టిస్తోంది. చ‌నిపోయిన త‌ల్లిని చుట్టుకుని బుల్లి వాన‌రం ఏడుస్తున్న వీడియో అంద‌రి హృద‌యాల‌ను మెలిపెడుతోంది. అస‌లు త‌న తల్లికి ఏమైందో కూడా తెలియ‌ని చిన్న వానరం క‌న్నీరుమున్నీర‌వుతోంది.

చ‌ల‌నం లేకుండా రోడ్డుపై ప‌డిఉన్న త‌ల్లిని లేపేందుకు బుల్లి వాన‌రం ఎంత ప్ర‌య‌త్నించినా ఫ‌లితం లేకుండాపోయింది. కోతుల చుట్టూ ప‌లువురు మూగ‌డం ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అసోంలోని రోడ్డుపై వేగంగా వెళుతున్న వాహ‌నం ఢీకొన‌డంతో త‌ల్లి వాన‌రం మ‌ర‌ణించింది.

This will hunt me for a long long time💔💔

A Golden langur assassinated on the road in Assam. The baby still in its arm not knowing what has befallen him.

I am informed that all steps are being taken to save the baby. pic.twitter.com/iMOcEHquZw

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 24, 2023