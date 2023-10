October 19, 2023 / 01:05 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పిక్సెల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల‌ను ఇక నుంచి ఇండియాలో త‌యారు చేయ‌నున్నట్లు గూగుల్(Google) సంస్థ ప్ర‌క‌టించింది. పిక్సెల్ 8 సిరీస్ ఫోన్ల‌ను ఇండియాలో ఉత్ప‌త్తి చేయ‌నున్నారు. వ‌చ్చే ఏడాది నుంచి ఆ ఫోన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. గూగుల్ పేలో జ‌రుగుతున్న అవ‌క‌త‌వ‌క‌ల గురించి ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ప్ర‌జ‌ల్ని అల‌ర్ట్ చేస్తున్న‌ట్లు ఆ సంస్థ చెప్పింది. అనుమానిత లావాదేవీల‌పై ఆయా వ్య‌క్త‌ల‌కు వారి స్వంత భాష‌ల్లో అప్ర‌మ‌త్త‌త జారీ చేస్తున్నామ‌న్నారు. ఫ్రాడ్ ప్ర‌య‌త్నాల‌ను ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు అడ్డుకుంటున్నామ‌ని గూగుల్ చెప్పింది. దాదాపు ఏడాది కాలంలో గూగుల్‌పై సుమారు 12 వేల కోట్ల స్కామ్‌ను అడ్డుకున్న‌ట్లు ఆ సంస్థ తెలిపింది. ఇండియాలో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వ‌ర‌కు పాల‌సీల‌ను ఉల్లంఘించిన 20 ల‌క్ష‌ల యూట్యూబ్ వీడియోల‌ను తొల‌గించిన‌ట్లు గూగుల్ వెల్ల‌డించింది.

Just announced at #GoogleForIndia: @rosterloh spoke about our plan to manufacture Pixel smartphones in India intending to start with the Pixel 8, and expecting these devices to start to roll out in 2024, joining India’s “Make in India” initiative.

For more:… pic.twitter.com/FznOzH8E8C

— Google India (@GoogleIndia) October 19, 2023