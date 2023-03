Google Doodle | అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం.. ఆకట్టుకుంటున్న గూగుల్‌ ప్రత్యేక డూడుల్‌..!

March 8, 2023 / 02:10 PM IST

Google Doodle | అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని (International Womens Day 2023) పురస్కరించుకుని ప్రముఖ సెర్చింజన్‌ ‘గూగుల్’ (Google) ప్రత్యేక ‘డూడుల్‌’ (Doodle)ను రూపొందించింది. మహిళల గౌరవార్థం గూగుల్(Google) పదంలోని ఆరు అక్షరాలను మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. గూగుల్‌ రూపొందించిన ప్రతి అక్షరంలోని ఒక్కో చిత్రం మహిళల సేవా భావాన్ని, వారి ప్రగతిని తెలియజేసేలా తీర్చిదిద్దింది. మహిళలు ఒకరికొకరు ఎలా సహకరించుకుంటున్నారు.. ఒకరి అభ్యున్నతికి ఇంకొకరు ఎలా కారణమవుతున్నారనే అంశాల్ని చిత్రించేలా ఈ డూడుల్ (Doodle) ఉంది.

గూగుల్ (Google) రూపొందించిన ఈ మహిళల ప్రత్యేక డూడుల్‌ (Doodle) పై క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ పై నుంచి పర్పుల్‌ కలర్‌ (purple) కాగితాలు వర్షంలా కిందకు పడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అలాగే ఉదా రంగు (purple Colour) జెండాలు పట్టుకున్న నాలుగు చేతులు స్క్రీన్ కింది భాగంలో కదులుతూ వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తాయి. ఊదా రంగులో ఉన్నఈ డూడుల్ (Doodle) నెటిజన్లను, ముఖ్యంగా మహిళలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించాలని కోరుతూ 1908లో ఊదా రంగు దుస్తులు ధరించారు. అందుకే ఈసారి గూగుల్ తన ‘డూడుల్‌’ (Doodle) కోసం ఊదా రంగు థీమ్‌ను (purple Colour Theam) ప్రత్యేకంగా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Celebrating women who grow and build together, and support each other; today, tomorrow, and everyday 💛#GoogleDoodle #IWD2023 pic.twitter.com/FmCP09Shz6

— Google India (@GoogleIndia) March 7, 2023