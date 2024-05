May 8, 2024 / 11:25 AM IST

వేముల‌వాడ‌: తెలంగాణ‌లో ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ గురించి విప‌రీతంగా చ‌ర్చ జ‌రుగుతోంద‌ని, అయితే ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం చేసిన వసూళ్ల‌ను మించి ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ ద్వారా వ‌సూల్ చేస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) ఆరోపించారు. తెలుగు భాష‌లో ఇటీవ‌ల ఆర్ఆర్ఆర్ అనే చిత్రం రిలీజైంద‌ని, అయితే ఆ చిత్ర పెద్ద హిట్ అయ్యిందని, ఆ చిత్రం చేసిన క‌లెక్ష‌న్ల క‌న్నా..ఆర్ఆర్ ఎక్కువ వ‌సూళ్లు చేస్తున్న‌ట్లు ప్ర‌ధాని ఆరోపించారు. ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం వెయ్యి కోట్లు వ‌సూల్ చేసింద‌ని, కానీ ఆ మొత్తాన్ని కొన్ని రోజుల్లోనే ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్‌ ద్వారా రాబ‌ట్టార‌ని కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వాన్ని మోదీ త‌ప్పుప‌ట్టారు. ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్‌ను రాహుల్ గాందీ, రేవంత్ రెడ్డి ట్యాక్స్‌గా అభివ‌ర్ణిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH | In his address to a public meeting in Telangana’s Karimnagar, PM Narendra Modi says, “From Telangana to Delhi, there is a lot of discussion about ‘double R’ (RR) tax. A film named ‘RRR’ was released a few days back in the Telugu language, someone told me that ‘RR’ has… pic.twitter.com/gMCZZTCozh

— ANI (@ANI) May 8, 2024