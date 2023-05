May 22, 2023 / 05:04 PM IST

ముంబై : నేప‌ధ్యం ఎలాంటిదైనా క‌ల‌ల‌కు రెక్క‌లు తొడిగితే ఈ ప్ర‌పంచంలో అంద‌నిదంటూ ఉండ‌ద‌ని ఆ బాలిక నిరూపించింది. త‌న చుట్టూ పేద‌రికం, స‌మ‌స్య‌లు చుట్టుముట్టినా వాటిని అల‌వోక‌గా దాటి అందాల ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టింది. మేక‌ప్ మాయాజాలం కంటే మట్టి వాస‌నలోనే స‌హ‌జ సౌంద‌ర్యం (Viral Video) ఉట్టిప‌డుతుంద‌ని చాటింది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మురికివాడ ముంబైలోని ధారావికి చెందిన 14 ఏండ్ల బాలిక మ‌లీషాను ఫ్యాష‌న్ ప్ర‌పంచం అక్కున చేర్చుకుంది. ఫారెస్ట్ ఎసెన్షియ‌ల్స్ ఫ్యాష‌న్ మోడ‌ల్‌గా మ‌లీషాను ఎంచుకుంది.

Maleesha resides in a slum with her family in Bandra, Mumbai. She is an aspiring model n has two Hollywood movies offers in her kitty now!

Picked as a fashion model by Forest Essentials.

