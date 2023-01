January 12, 2023 / 12:38 PM IST

Fresh Snow | కొండ ప్రాంతమైన ఉత్తరాఖండ్‌ను మంచుదుప్పటి కప్పేసింది. ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోవడంతో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. అక్కడ ప్రసిద్ధ క్షేత్రం గంగోత్రి ఆలయం మంచుతో కప్పుకుపోయింది. మరోవైపు చమోలీ జిల్లా, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన జోషిమఠ్‌ తరదిర ప్రాంతాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాలు కనుచూపు మేర శ్వేతవర్ణాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

మరోవైపు హిమాచల్‌ ప్రదేశ్‌ సిమ్లాలోనూ ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో మంచు ద‌ట్టంగా కురుస్తోంది. ఇండ్లను, రోడ్లను పూర్తిగా మంచు క‌ప్పేసింది. సిమ్లా ప‌ట్టణం అంతా శ్వేత‌వ‌ర్ణం అలుముకొంది. ముఖ్యంగా నరకంద ప్రాంతంలోని రహదానికి హిమపాతం ముంచెత్తింది. రోడ్లకు ఇరువైపులా భారీగా మంచు పేరుకుపోయింది. దీంతో స్థానిక ప్రజలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరోవైపు జమ్మూ కాశ్మీర్‌లోని గందర్‌బాల్ జిల్లాలోని సోనామార్గ్ ప్రాంతంలో భారీగా మంచు కురుస్తోంది. కొండలపై నుంచి భారీగా మంచు గడ్డలు కిందకు పడుతున్న దృశ్యాలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#WATCH | Uttarakhand: Auli in Chamoli district received heavy snowfall last night. Crisis-hit Joshimath's Sunil ward also received snowfall. pic.twitter.com/4jPVLBOWoG

#WATCH | Jammu and Kashmir: A snow avalanche occurred near Baltal, Zojila in Sonamarg area of Ganderbal district. No loss has been reported. pic.twitter.com/BdGLhOEOhz

— ANI (@ANI) January 12, 2023