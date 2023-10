Watch: వాణిజ్య భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. పైనుంచి కిందకు దూకిన వ్యక్తి

October 18, 2023 / 06:18 PM IST

బెంగళూరు: ఒక వాణిజ్య భవనంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో బిల్డింగ్‌పై ఉన్న ఒక వ్యక్తి అక్కడి నుంచి కిందకు దూకాడు. (Man Jumps Off Roof) ఈ సంఘటనలో అతడితోపాటు మరో వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ సంఘటన జరిగింది. కోరమంగళ ప్రాంతంలోని నాలుగు అంతస్థుల ఎత్తైన వాణిజ్య భవనంలో బుధవారం అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. టెర్రస్‌పై ఉన్న క్యాంటీన్‌లోని గ్యాస్‌ సిలిండర్లు భారీ శబ్దంతో పేలాయి. దీంతో ఆ భవనానికి మంటలు వ్యాపించాయి.

కాగా, అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఒక వ్యక్తి టెర్రస్ అంచు వద్ద ఉన్నాడు. వ్యాపిస్తున్న మంటలను చూసి భయాందోళన చెందాడు. అలాగే కిందవైపునకు చూశాడు. ఆపై ఉన్నట్టుండి ఎత్తైన బిల్డింగ్‌ టెర్రస్‌ అంచు నుంచి కిందకు దూకాడు. ఈ సంఘటనలో ఆ వ్యక్తితోపాటు కింద ఉన్న మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వారిని ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

మరోవైపు ఎనిమిది ఫైర్‌ఇంజిన్లు అక్కడకు చేరుకుని మంటలు అదుపుచేశాయి. ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆ క్యాంటీన్‌లో కస్టమర్లు లేరని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా, ఎత్తైన బిల్డింగ్‌ అంచు నుంచి వ్యక్తి కిందకు దూకిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Fire accident in Bengaluru. A man jumps off from the roof to save his life. Hope he is safe. My prayers with everyone there.#Bengalurufireaccident #FireAccident #mudpipe #Bengaluru #Bangalore #hospital #firefighters pic.twitter.com/9vTdojS12t

— Colordood~ಕಲರ್ಡೂಡ್ (@ColorDood) October 18, 2023