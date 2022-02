February 28, 2022 / 04:12 PM IST

ముంబై : మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ముంబైలో సోమ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. కంజూర్‌మార్గ్‌లోని ఎన్‌జీ రాయ‌ల్ పార్కు ఏరియాలోని ఓ 10 అంత‌స్తుల భ‌వ‌నంలో మంట‌లు చెల‌రేగాయి. 9వ అంత‌స్తు నుంచి అగ్నికీల‌లు ఎగిసిప‌డుతున్నాయి. ద‌ట్ట‌మైన పొగ‌లు క‌మ్ముకున్నాయి. మంట‌ల‌ను ఆర్పేందుకు 10 ఫైరింజ‌న్లు తీవ్రంగా శ్ర‌మిస్తున్నాయి. మిగ‌తా అంత‌స్తుల్లో నివాస‌ముంటున్న వారు భ‌యంతో అపార్ట్‌మెంట్‌ను వ‌దిలి బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తున్నారు. అగ్నిప్ర‌మాదానికి గ‌ల కార‌ణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

#WATCH | Maharashtra: A level 2 fire breaks out in NG Royal Park area in Kanjurmarg of Mumbai. Around 10 fire tenders are present at the spot. Fire fighting operations are underway. pic.twitter.com/qUGk4j4Crd

— ANI (@ANI) February 28, 2022