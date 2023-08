August 7, 2023 / 12:30 PM IST

Delhi AIIMS | దేశరాజధాని ఢిల్లీలోని ఆల్‌ ఇండియా ఇన్‌ స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ (AIIMS)లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఎయిమ్స్‌ లోని రెండో అంస్తులో గల ఎండోస్కోపీ రూమ్‌ (Endoscopy Room)లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు అందులోని వారందరినీ బయటకు పంపించి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. 6 ఫైర్‌ ఇంజన్లు మంటలను అదుపు చేస్తున్నాయి.

#WATCH | Delhi: A fire broke out in the endoscopy room of AIIMS. All people evacuated.

More than 6 fire tenders sent, say Delhi Fire Service

Further details are awaited. pic.twitter.com/u8iomkvEpX

— ANI (@ANI) August 7, 2023