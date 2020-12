న్యూఢిల్లీ : ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంట‌ల‌కు సీబీఎస్ఈ బోర్డు ఎగ్జామ్స్ తేదీల‌ను ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశం ఉంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ర‌మేశ్ పోఖ్రియాల్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా సాయంత్రం 4 గంట‌ల‌కు ఈ అంశాన్ని వెల్ల‌డించనున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విద్యా సంవ‌త్స‌రానికి నిర్వ‌హించే బోర్డు ఎగ్జామ్స్‌పై స‌ల‌హాలు, సూచ‌న‌లు స్వీక‌రించేందుకు గురువారం సాయంత్రం 4 గంట‌ల‌కు త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో అందుబాటులో ఉంటాన‌ని ర‌మేశ్ పోఖ్రియాల్ తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా టీచ‌ర్లు, విద్యార్థులు త‌మ‌కున్న సందేహాల‌ను నివృత్తి చేసుకోవ‌చ్చు అని చెప్పారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఆన్‌లైన్‌లో విద్యార్థుల‌కు అందుబాటులోకి రావ‌డం డిసెంబ‌ర్ నెల‌లోనే ఇది రెండోసారి.

Dear Teachers, I will be going #live on Dec 17 at 4 PM to talk to you all about the upcoming board exams.

Please share your queries/concerns with me using #EducationMinisterGoesLive. I will be happy to address them all. pic.twitter.com/TwIcDASIhm