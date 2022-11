November 23, 2022 / 09:10 AM IST

ఇటానగర్‌: దేశంలో వరుస భూకంపాలు సంభవిస్తున్నాయి. బుధవారం తెల్లవారుజామున మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో భూమి కంపించగా, ఉదయం 7 గంటలకు అరుణాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని బాసర్‌లో భూ ప్రకంపణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఉదయం 7.01 గంటలకు బాసర్‌లో భూకంపం వచ్చింది. రిక్టర్‌ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 3.8గా నమోదయిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ తెలిపింది. బాసర్‌కు 58 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నదని వెల్లడించింది. భూ అంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం వచ్చిందని పేర్కొన్నది.

An earthquake of magnitude 3.8 occurred 58km North-West-North of Basar, Arunachal Pradesh at around 07:01am today. The depth of the earthquake was 10 km below the ground: National Center for Seismology pic.twitter.com/VGCmn73Fgw

— ANI (@ANI) November 23, 2022