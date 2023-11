Earthquake | ఉత్తర భారతంలోనూ కంపించిన భూమి.. ఇండ్లనుంచి పరుగులు తీసిన జనం

November 4, 2023 / 07:08 AM IST

న్యూఢిల్లీ: హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో 6.4 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం (Earthquake) వచ్చింది. దీనిప్రభావంతో ఉత్తర భారతదేశంలోనూ (North India) ప్రకంపణలు (Tremors) వచ్చాయి. 15 సెకన్లపాటు భూమి కంపించింది. శుక్రవారం రాత్రి 11.32 గంటలకు ఢిల్లీ, ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌, బీహార్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లో భూమి కంపించిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ (NCS) తెలిపింది. దీంతో ప్రజలు ఇండ్ల నుంచి పరుగులు తీశారు. భూకంపం వల్ల జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదని అధికారులు వెల్లడించారు.

రాత్రి టీవీ చూస్తుండగా ఒక్కసారిగా భూకంపం వచ్చిందని నోయిడాకు చెందిన తుషార్‌ చెప్పారు. తర్వాత భూకంపం వచ్చిందని టీవీ చెప్పారని, దీంతో తాను ఇంట్లో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశానని వెల్లడించారు. మంచంపై పడుకొని ఉండగా అది కదలడం ప్రారంభిందని, సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌ కూడా కదలడం గణించానని బీహార్‌ రాజధాని పాట్నాకు చెందిన ఓ నివాసితుడు చెప్పారు. వెంటనే తాను ఇంట్లోనుంచి బయటకు వచ్చానని చెప్పారు. అసలు ఏం జరుగుతుంతో గుర్తించడానికి కొంత సమయం పట్టిందని ఢిల్లీకి చెందిన ఓ మహిళ అన్నారు.

కాగా, భూకంప కేంద్రమైన నేపాల్‌లో ఇప్పటివరకు 70 మంది మరణించారు. భూకంపం ధాటికి భారీగా ఇండ్లు నేలమట్టమవడంతో శిథిలాల కింద ప్రజలు చిక్కుకుపోయారు. వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: People come out of their homes after strong tremors felt in North India (Visuals from Lucknow) pic.twitter.com/8Mq1OAGShj — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 3, 2023

#WATCH | Tremors felt in North India | ” I was watching TV and felt like little dizzy all of a sudden…then I saw on the TV about earthquake and suddenly I came out of my home” says Tushar, a resident of Noida pic.twitter.com/yFsNlvzZX8 — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Bihar: People come out of their homes as tremors felt in Patna pic.twitter.com/PoINrMXIA1 — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Tremors felt in North India | “I was lying on bed and it started shaking and I noticed even the ceiling fan was moving so I came out of my home” says a resident of Patna pic.twitter.com/P0sCkaQWkI — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Tremors felt in North India | I was lying on the bed and the bed started vibrating. We understood it was an earthquake”, says Arun Kumar, a resident of Patna pic.twitter.com/eAUocFtdRZ — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Tremors felt in North India | ” It took sometime to realise what was happening…”, says a resident of Delhi pic.twitter.com/uTTGtj2sOW — ANI (@ANI) November 3, 2023

#WATCH | Tremors felt in North India | “I was lying on the bed and the bed started shaking, I called my sister who was sleeping next to me…when we went to the balcony, there was a lot of noise coming from outside…” says Arti, a resident of Delhi pic.twitter.com/J0nDmxEvU4 — ANI (@ANI) November 3, 2023