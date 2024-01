January 17, 2024 / 08:39 AM IST

Earthquake: అసోంలో బుధవారం ఉదయం భూకంపం సంభవించింది. డర్రాంగ్‌ పట్టణంలో ఉదయం 7.54 గంటలకు భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్‌ స్కేలుపై 3.5 గా నమోదైంది. ఈ విషయాన్ని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ మీడియాకు వెల్లడించింది.

అయితే ఈ భూకంపం వల్ల ఎలాంటి ఆస్తి నష్టంగానీ, ఆస్తి నష్టం గానీ సంభవించలేదని అధికారులు తెలిపారు.

An earthquake with a magnitude of 3.5 on the Richter Scale hit Darrang, Assam today at 7.54 am: National Centre for Seismology pic.twitter.com/goFbghIimg

— ANI (@ANI) January 17, 2024