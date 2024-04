April 17, 2024 / 10:30 AM IST

Ram Navami | అయోధ్యలో శ్రీరామ నవమి (Ram Navami ) వేడుకలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. అయోధ్యలో నూతనంగా నిర్మించిన రామ మందిరంలో (Shri Ram Janmabhoomi Temple) బాలరాముడి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ తర్వాత తొలి శ్రీరామ నవమి కావడంతో వేడుకలను ఆలయ అధికారులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఉదయం 3.30 గంటలకు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్వామివారిని మేల్కొలిపారు. మంగళహారతి, దివ్యాభిషేకం నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

అనంతరం భక్తులకు స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. ఇవాళ నవమి సందర్భంగా రాత్రి 11 గంటల వరకూ రామ్‌లల్లా (Ram Lalla) దర్శనాలు కొనసాగనున్నాయి. మరోవైపు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12.16 గంటలకు సూర్య కిరణాలు బాలరాముడి నుదుటన తిలకంగా నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల వరకు కనిపించనున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం పూజకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఆలయ ట్రస్ట్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా దేశ ప్రజలతో పంచుకుంది.

#WATCH | Pooja performed at the Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh on the occasion of #RamNavami

Ram Navami is being celebrated for the first time in Ayodhya’s Ram Temple after the Pran Pratishtha of Ram Lalla.

(Source: Temple Priest) pic.twitter.com/3sgeuIdXBB

— ANI (@ANI) April 17, 2024