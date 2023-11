Delhi Pollution | రాజధాని నగరాన్ని కమ్మేసిన వాయు కాలుష్యం.. డ్రోన్‌ విజువల్స్‌

November 3, 2023 / 01:39 PM IST

Delhi Pollution | దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీని (Delhi) వాయు కాలుష్యం (Air pollution) కమ్మేసింది. ఒక్క సారిగా వాయు నాణ్యత (Air quality levels) పడిపోవడంతో కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. శుక్రవారం ఉద‌యం రాజధాని నగరంలోని చాలా ప్రాంతాలు పొగ‌తో క‌మ్ముకుపోయాయి. మరోవైపు వాయు కాలుష్యానికి చలి తోడవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఉదయం 8 గంటలు దాటినప్పటికీ నగరాన్ని పొగ చుట్టేయడంతో వాహనదారులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇవాళ ఉదయం ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 346గా ఉన్నట్లు కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు తెలిపింది. లోధీ రోడ్‌, జ‌హంగిర్‌పురి, ఆర్కే పురం, ఐజీఐ ఎయిర్‌పోర్టులో వాయు నాణ్యత 438, 491, 486,473గా ఉన్నట్లు సీపీసీబీ వివరించింది. నగరాన్ని పొగ కమ్మేసిన డ్రోన్‌ విజువల్స్‌ను ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్‌ఐ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది.

#WATCH | The Latest ANI drone camera footage from Jahangirpuri and the industrial area, shot at 11.10 am today, shows the city shrouded in a thick blanket of haze.

The air quality in Delhi is in ‘Severe’ category today as per CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/7Wz5cIMlDC

— ANI (@ANI) November 3, 2023