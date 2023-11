November 3, 2023 / 12:54 PM IST

MS Dhoni | ఈ ఏడాది మోస్ట్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ హీరో ఎవ‌రంటే ట‌క్కున గుర్తొచ్చే పేరు బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమాల‌తో ఈ సంవ‌త్సరం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లు అందుకున్నాడు. జ‌న‌వ‌రిలో వ‌చ్చిన ప‌ఠాన్ సినిమా రూ.1000 కోట్లకు పైగా క‌లెక్షన్లు సాధించగా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌లైన ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమా వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.1150 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. వరుస విజయాలతో ఫుల్‌ జోష్‌మీదున్న షారుఖ్‌.. గురువారం రాత్రి గ్రాండ్‌ పార్టీ చేసుకున్నారు.

షారుఖ్‌ గురువారం తన 58వ పుట్టినరోజును ఘనంగా జరుపుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ముంబైలోని తన విలాసవంతమైన నివాసం మన్నత్‌లో ప్రత్యేకంగా పార్టీ ఇచ్చారు. ఈ పార్టీకి బాలీవుడ్‌ తారలు హాజరై సందడి చేశారు. కరీనా కపూర్‌, కరిష్మా కపూర్‌, దీపికా పదుకొణె-రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, ఆలియా భట్‌, తమిళ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ, మరో దర్శకుడు రాజ్‌కుమార్‌ హిరానీ సహా పలువురు స్టార్స్‌ మన్నత్‌లో సందడి చేశారు.

ఈ వేడుకలో భారత మాజీ క్రికెటర్‌, చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ ఎమ్‌ ఎస్‌ ధోనీ (MS Dhoni ) స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు. పార్టీకి బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో వచ్చిన ధోనీ.. కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌తో దర్శనమిచ్చారు. ఇక తారలు ధోనీతో సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగుతూ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

షారుఖ్‌ఖాన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ‘డంకీ’ (DUNKI). మున్నాభాయ్ ఎం.బీ.బీ.ఎస్ (Munnabhai MBBS). త్రీ ఇడియట్స్ (3 Idiots), పీకే (PK), వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల తీసిన రాజ్‌కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాప్సీ (Tapsee) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. డిసెంబ‌ర్ 22న ఈ సినిమా విడుద‌ల కానుంది.

