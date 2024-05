Salaar 2 | ప్రభాస్‌ సలార్‌ 2 షూటింగ్‌ షురూ టైం ఫిక్స్‌.. ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్ వివరాలివే..!

May 1, 2024 / 08:15 AM IST

Salaar 2 | ప్రభాస్‌ (Prabhas) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌. ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కుతుండగా.. ఇప్పటికే సలార్ పార్టు 1 గ్రాండ్‌గా విడుదలై కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. ఇప్పుడు అభిమానుల ఫోకస్ అంతా సలార్‌ 2 (Salaar 2)పైనే ఉంది. షూటింగ్‌ ఎప్పుడెప్పుడు మొదలవుతుందా..? అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజా టాక్‌ ప్రకారం సలార్‌ 2 షూటింగ్‌ మే చివరి వారంలో షురూ కానుంది. రామోజీఫిలిం సిటీలో షూటింగ్‌ మొదలు కానుండగా.. మొదటి షెడ్యూల్‌ 10 రోజులపాటు కొనసాగనుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ షెడ్యూల్‌లో ప్రభాస్‌, పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌పై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ సమాచారం. ఫస్ట్‌ పార్టు విషయంలో ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన సలహాలు, సూచనలతో ప్రశాంత్‌ నీల్ టీం స్క్రిప్ట్‌లో మార్పులు చేశాడట.

అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం షూట్ పూర్తి చేసి 2025 డిసెంబర్‌లో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. సీక్వెల్‌లో కనిపించబోయే యాక్టర్లతో సినిమా మైండ్‌బ్లోయింగ్‌గా ఉండబోతుందట. లీడింగ్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న సలార్ 2 షూటింగ్‌ షురూ అవడం ఖాయమైనట్టేనని తెలియడంతో ఆనందంలో ఎగిరి గంతేస్తున్నారు అభిమానులు.

EXCLUSIVE: #Salaar2 🔥🔥🔥🔥🔥

Salaar Part 2: Shouryaanga Parvam to go on floors in May 2024!

Interval Plot Twist Revealed: Rajamannar, assassinated by Salaar (Deva), leads to the Interval!

Also: #VijayDeverakonda & #Gopichand are talks for cameo in the Movie!#Prabhas pic.twitter.com/CghshySycX

— BFilmy Official (@BFilmyOfficial) April 29, 2024