AliExpress | ఆర్డర్ చేసిన నాలుగేళ్లకు డెలివరీ అయిన పార్శిల్.. ఆశకోల్పోవద్దంటూ టెకీ ట్వీట్

June 24, 2023 / 03:06 PM IST

AliExpress | మనం ఏదైనా వస్తువు ఆన్ లైన్ లో ఆర్డర్ (Online Order) పెడితే ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది..? నాలుగు రోజులు లేదా వారంలో వచ్చేస్తుంది. మహా అయితే 10 రోజులు. అంతకంటే ఎక్కువ సమయం అయితే పట్టదు. కానీ, ఓ వ్యక్తి చేసిన ఆర్డర్ ఏకంగా నాలుగేళ్లకు డెలివరీ అయ్యింది. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ.. మీరు విన్నది నిజమే.

అలీఎక్స్‌ప్రెస్ (AliExpress) గురించి తెలిసే ఉంటుంది. మనదేశంలో ఇది చౌకగా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులను విక్రయించింది. భారత్ లో అందుబాటులో లేని కొన్ని పరికరాలను ఈ అలీఎక్స్‌ప్రెస్ ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో కొనుగోలు చేసేవారు. ఇటీవల దీన్ని భారత ప్రభుత్వం నిషేధించింది. అయితే, ఢిల్లీకి చెందిన నితిన్ అగర్వాల్ (Nitin Agarwal) అనే టెకీ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అంటే కొవిడ్ కు ముందు ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా కొన్ని ఉత్పత్తులను ఆర్డర్ చేసుకున్నాడు. రోజులు గడిచినప్పటికీ తాను ఆర్డర్ చేసిన ఉత్పత్తులు డెలివరీ కాకపోవడంతో అతను నిరాశ చెందాడు. ఇక ఎప్పటికీ ఆ వస్తువులను పొందలేనని గ్రహించాడు. అయితే, అనుకోకుండా నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆ పార్శిల్ ఇప్పుడు అతని చేతికి చేరింది.

ఈ విషయాన్ని నితిన్ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పంచుకుంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు. 2019లో అలీబాబా యాజమాన్యంలోని ఆన్‌లైన్ రిటైల్ సర్వీస్ అయిన అలీఎక్స్‌ప్రెస్ నుండి తాను ఆర్డర్ చేసిన ఉత్పత్తి నాలుగేళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఎట్టకేలకు తనకు డెలివరీ అయిందని అతను వెల్లడించాడు. ‘ఎప్పటికీ ఆశ కోల్పోవద్దు..! నేను 2019లో అలీ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ఇప్పుడు భారతదేశంలో నిషేధించబడింది) నుండి దీన్ని ఆర్డర్ చేశాను. ఈ రోజు పార్శిల్ డెలివరీ అయ్యింది’ అంటూ తెలిపారు.

భద్రతాపరమైన సమస్యల కారణంగా భారత ప్రభుత్వం జూన్ 2020లో 58 చైనీస్ యాప్ లపై నిషేధం విధించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో అలీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఒకటి.

Never lose hope! So, I ordered this from Ali Express (now banned in India) back in 2019 and the parcel was delivered today. pic.twitter.com/xRa5JADonK

— Tech Bharat (Nitin Agarwal) (@techbharatco) June 21, 2023