Link Aadhaar Card With Voter ID | ఓటర్‌ ఐడీతో ఆధార్‌ కార్డు లింక్‌ గడువు పెంపు

Link Aadhaar Card With Voter ID | ఓటర్‌ కార్డు (Voter ID)తో ఆధార్‌ కార్డు (Aadhaar Card) లింక్‌ చేసే సమయాన్ని కేంద్రం (Central government) మరోసారి పొడగించింది. ఏప్రిల్‌ 1, 2023 నుంచి మార్చి 31, 2024 వరకు పెంచింది.

March 22, 2023 / 01:20 PM IST

Link Aadhaar Card With Voter ID | ఓటర్‌ కార్డు (Voter ID)తో ఆధార్‌ కార్డు (Aadhaar Card) లింక్‌ చేసే సమయాన్ని కేంద్రం (Central government) మరోసారి పొడగించింది. ఏప్రిల్‌ 1, 2023 నుంచి మార్చి 31, 2024 వరకు పెంచింది. ఈ మేరకు న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Law and Justice) అధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

గతేడాది జూన్‌ 17న న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Law and Justice) జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో ఓటర్‌ ఐడీకి ఆధార్‌ కార్డును ఏప్రిల్‌ 1, 2023లోపు లింక్‌ చేయాలని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది ఆగస్టు నుంచి ఎన్నికల సంఘం (Election Commission) రిజిస్టర్డ్‌ ఓటర్ల నుంచి ఆధార్‌ నంబర్లు సేకరించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. కానీ వీటిని అనుసంధానించే ప్రక్రియ ఇంకా మొదలుపెట్టలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటర్‌ ఐడీకి ఆధార్‌ని లింక్‌ చేసే గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

