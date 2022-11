Video: భారీ వర్షాన్ని లెక్కచేయని జంటలు.. నీట మునిగిన ఆలయంలో వివాహాలు

November 11, 2022 / 06:34 PM IST

చెన్నై: భారీ వర్షాన్ని కూడా జంటలు లెక్కచేయలేదు. నీట మునిగిన ఆలయంలో వివాహాలు చేసుకున్నారు. తమిళనాడులోని చెన్నైలో ఈ సంఘటన జరిగింది. శుక్రవారం చెన్నైతోపాటు పరిసర జిల్లాల్లో భారీగా వర్షం కురిసింది. దీంతో పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. అయితే నెల ముందుగా నిర్ణయించిన పెళ్లిళ్ల కోసం కొన్ని జంటలు చాలాసేపు నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. అలాగే నీట మునిగిన ఆలయాల్లో వివాహాలు జరిగాయి.

కాగా, చెన్నై పులియంతోప్ ప్రాంతంలోని ఆంజనేయర్ ఆలయంలో శుక్రవారం ఐదు పెళ్లిళ్లకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. అయితే భారీ వర్షం కురియడంతో ఆ వివాహాలు కాస్త ఆలస్యంగా జరిగాయి. వధువరులు ధైర్యం చేసి నీట మునిగిన ఆలయంలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. పెళ్లి తంతు తర్వాత దేవుడ్ని దర్శించుకున్నారు. ఒక జంట గొడుగు పట్టుకుని నీట మునిగిన గుడిలోకి ప్రవేశించింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Tamil Nadu: 5 weddings that were scheduled at Anjineyar temple in Pulianthope were delayed due to rainfall today. Couples lined up for wedding ceremonies were drenched as they walked through the water logged inside the temple. These weddings were scheduled months ago. pic.twitter.com/OA96wQEiz2

— ANI (@ANI) November 11, 2022