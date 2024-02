Vande Bharat | వందే భారత్‌ ఆహారంలో బొద్దింక

February 6, 2024 / 04:08 PM IST

Vande Bharat | రైళ్లలో అందించే ఫుడ్ (Meals) క్వాలిటీపై ప్రయాణికుల నుంచి ఎప్పుడూ అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతూనే ఉంటాయి. భోజనం బాగోలేదనో, ఏవైనా పురుగులు పడటం వంటి ఫిర్యాదులు అందుతూనే ఉంటాయి. ఎన్ని ఫిర్యాదులు అందినా మార్పు మాత్రం రావడం లేదు. మళ్లీ మళ్లీ ఇలాంటి ఘటనలే తరచూ పునరావృతం అవుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రతిష్టాత్మక వందేభారత్ (Vande Bharat) ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.

కేంద్రం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన సెమీస్పీడ్‌ వందేభారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లలో అందించే ఆహారంపై గత కొన్ని రోజులుగా ప్రయాణికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సాధారణ రైళ్లలో కంటే వందేభారత్‌లో ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఫుడ్‌ మాత్రం సరిగా ఉండటం లేదని.. పాచిపోయిన, పురుగులు పడిన ఆహారం వచ్చిందంటూ ప్రయాణికుల నుంచి ఇప్పటికే ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. తాజాగా అలాంటి ఘటనే మరొకటి చోటు చేసుకుంది. ఓ ప్రయాణికుడి ఫుడ్‌ ప్యాకెట్‌లో చచ్చిన బొద్దింక (dead Cockroach) కనిపించింది.

శుభేందు కేశరి అనే వ్యక్తి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన రాణి కమలపాటి నుంచి జబల్‌పూర్‌ జంక్షన్‌ వరకూ వందేభారత్‌ రైల్లో ప్రయాణించాడు. ప్రయాణ సమయంలో ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసుకున్నాడు. కాసేపటికి ఫుడ్‌ ప్యాకెట్‌ వచ్చింది. అయితే, అది తెరిచి చూడగా.. చచ్చిన బొద్దింక కనిపించింది. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయిన అతడు.. వెంటనే ఫొటోలు తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. తన ఫుడ్‌లో బొద్దింక వచ్చిందంటూ రైల్వే శాఖకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Sir, our sincere apology for the experience you had.The matter is viewed seriously, and the hefty penalty has been imposed on the concerned service provider. Moreover, monitoring has been strengthened at the source.

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 3, 2024