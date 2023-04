Bhupesh Baghel | జవాను శవపేటిక మోసిన సీఎం.. కుటుంబ సభ్యుల రోదనల మధ్య మృతదేహాల తరలింపు

April 27, 2023 / 04:32 PM IST

Bhupesh Baghel | ఛత్తీస్‌గఢ్‌ (Chhattisgarh) రాష్ట్రం దంతెవాడ (Dantewada) జిల్లాలో మావోయిస్టుల (Maoists) దాడిలో 10 మంది జవాన్లు, ఒక డ్రైవర్‌ మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. మావోల దాడిలో మృతి చెందిన జవాన్లకు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ముఖ్యమంత్రి (Chhattisgarh CM) భూపేష్ బగేల్ (Bhupesh Baghel) సహా పలువురు గురువారం నివాళులర్పించారు. జవాన్ల కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం ఓ శవపేటికను మోశారు.

ఓవైపు ‘భారత్‌ మాతాకీ జై..’ నినాదాలు.. మరోవైపు జవాన్ల కుటుంబ సభ్యుల రోదనల మధ్య మృతదేహాలను గురువారం స్వగ్రామాలకు తరలించారు. అమర జవాన్ల మృతదేహాలను వాహనాల వద్దకు తీసుకెళ్లే సమయంలో ఓ శవపేటికను సీఎం తన భుజంపై మోసుకుంటూ వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జవాన్ల త్యాగాలు వృథా కానివ్వమన్నారు. మావోయిస్టుల (Maoists) ఏరివేతకై జరుగుతోన్న పోరాటాన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రం దంతెవాడ జిల్లాలోని అరన్‌పూర్‌ ఏరియా అడవుల్లో మావోయిస్టులు ఉన్నారన్న నిఘా వర్గాల సమాచారం మేరకు డిస్ట్రిక్ట్‌ రిజర్వ్‌ గార్డ్స్‌ (డీఆర్‌జీ) పోలీసులు యాంటి మావోయిస్టు ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. ఆపరేషన్‌ ముగించుకొని తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో మార్గమధ్యంలో మావోయిస్టులు పోలీసులు ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని టార్గెట్‌గా చేసుకొన్నారు. రోడ్డుపై ఓ చోట గుంత తీసి ఇంప్రూవైజ్డ్‌ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ డివైస్ (improvised explosive device )ని అమర్చారు. పోలీసుల వాహనం సరిగ్గా ఆ ప్రాంతం వద్దకు రాగానే పేలుడుకు పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో 10 మంది పోలీసులు, ఒక డ్రైవర్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel gives shoulder, carries the mortal remains of a DRG jawan who lost his life in an IED attack by Naxals in Dantewada.

#WATCH | "The sacrifice of our jawans will not go in vain. Action will be taken against the Naxals in the area. This incident will not affect our morale and we will continue our fight," says Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on Dantewada Naxal attack

