Arvind Kejriwal | బీజేపీ, సీబీఐ ఎవరినైనా జైలుపాలు చేయగలరు: ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌

April 16, 2023 / 10:27 AM IST

న్యూఢిల్లీ: బీజేపీ (BJP) ఆదేశాలను సీబీఐ (CBI) అనుసరిస్తుందని, ఒకవేళ తనను అరెస్టు చేయాలని ఆ పార్టీ చెప్పి ఉంటే అదేపని చేస్తుందని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి, ఆప్‌ కన్వీనర్‌ అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (CM Arvind Kejriwal) అన్నారు. ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ (Delhi liquor policy case) వ్యవహారంలో నేడు విచారణకు రావాలని కేజ్రీవాల్‌కు సీబీఐ సమన్లు జారీచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేడు విచారణకు రావాలని సీబీఐ తనను పిలిచిందని, తప్పనిసరిగా హాజరువుతానని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. వారు చాలా పవర్‌ఫుల్‌. ఎవరినైనా జైలుకు పంపించగలరని అన్నారు. బీజేపీ ఆదేశాలనే సీబీఐ అనుసరిస్తుందన్నారు. ఒకవేళ తనను అరెస్టు చేయాలని బీజేపీ చెప్పి ఉంటే సీబీఐ అదే చేస్తుందని వెల్లడించారు. కమలం పార్టీ నేతలు తనపై అవినీతి ముద్ర వేస్తున్నారని చెప్పారు.

అయితే గతంలో ఆదాయపుపన్ను శాఖ కమిషనర్‌గా పనిచేశానని, తాను అవినీతిపరుడినే అయితే ఐటీ శాఖలో కోట్లు సంపాదించేవాడినని వెల్లడించారు. ఒకవేళ అరవింద్‌ కేజీవాల్‌ అవినీతిపరుడే అయితే.. ఇక ఈ ప్రపంచంలో నిజాయితీపరుడు ఎవరూ ఉండరని తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌ వేదికగా కేజ్రీవాల్‌ వీడియో విడుదల చేశారు.

ఆదివారం విచారణకు హాజరుకావాలంటూ సీబీఐ సమన్లు జారీచేసిన నేపథ్యంలో కేజ్రీవాల్‌ నిన్న మీడియాతో మాట్లాడారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేస్తున్నట్టు ‘మద్యం పాలసీ’లో అసలు కుంభకోణమే లేదని తేల్చిచెప్పారు. అవకతవకలకు పాల్పడినట్టు ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోయినా దర్యాప్తు సంస్థలు న్యాయస్థానాల్లో అబద్ధాలు చెప్తున్నాయని ఆరోపించారు. అరెస్టు చేసిన వారిని థర్డ్‌ డిగ్రీ ప్రయోగించి మరీ అకారణంగా హింసిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థుల గొంతు నొక్కి వేసేందుకు కేంద్రం దర్యాప్తు సంస్థలను అసాధారణ రీతిలో వినియోగిస్తున్నదని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే.

#WATCH | They (CBI) have called me today and I will definitely go. They are very powerful, they can send anyone to jail. If BJP has ordered CBI to arrest me, then CBI will obviously follow their instructions: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/EoYsWjAESA

— ANI (@ANI) April 16, 2023