June 6, 2023 / 11:09 AM IST

బాలాసోర్‌: ఒడిశాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో ఉన్న బ‌హ‌న‌గా బ‌జార్ స్టేష‌న్‌లో మూడు రైళ్లు ఢీకొన్న ఘ‌ట‌న‌పై ఇవాళ సీబీఐ(CBI) విచార‌ణ మొద‌లుపెట్టింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ ఉద‌యం సీబీఐ అధికారులు ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. యాక్సిడెంట్ సైట్‌కు చేరుకున్న సీబీఐ ఆఫీస‌ర్లు.. ఇంక్వైరీ మొద‌లుపెట్టిన‌ట్లు ఖుర్దా డీఆర్ఎం రింకేశ్ రాయ్ తెలిపారు.

#WATCH | CBI official at the accident site in Odisha's Balasore, where the tragic #TrainAccident took place on June 2. pic.twitter.com/CJnpuizunJ

— ANI (@ANI) June 6, 2023