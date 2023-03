March 21, 2023 / 12:55 PM IST

Tulip Garden | జమ్మూకశ్మీర్‌ (Jammu and Kashmir)లో రంగురంగుల విరులు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఎన్నెన్నో వర్ణాల పూలు.. వసంతానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. అందమైన జమ్ముకశ్మీర్‌లో విరబూసిన తులిప్‌ పూలు పర్యాటకుల మనసు దోచేస్తున్నాయి. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈ ఏడాది కూడా శ్రీనగర్‌ (Srinagar) లోని తులిప్‌ గార్డెన్‌ (Tulip Garden) ను పుష్పవర్ధన విభాగం అధికారులు తెరిచారు. ఏటా పుష్పాలు వికసించే సీజన్‌లో పర్యాటకుల సందర్శనార్థం ఈ గార్డెన్‌ను తెరుస్తుంటారు. ఈ పూదోటలో ఐదు రంగుల్లో తులిప్‌ పుష్పాలు దర్శనమిస్తాయి. తులిప్‌ పూలతోపాటు చాలా రకాల ఇతర పుష్పాలు కూడా తులిప్‌ గార్డెన్‌కు వచ్చే పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి.

శ్రీన‌గ‌ర్‌లోని తులిప్‌తోట‌.. ఆసియాలోనే అతి పెద్దది. ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్‌గా ఉంటుంది ఈ తులిప్ తోట‌. ఈ భూలోక స్వర్గాన్ని చూసేందుకు ఏటా లక్షల మంది పర్యాటకులు శ్రీనగర్‌కు క్యూ కడుతుంటారు. ఈ సీజ‌న్‌లో అక్కడ ప‌ర్యాట‌కుల సంద‌డి ఎక్కువ‌గా ఉంటుంది. దేశ‌, విదేశాల నుంచి భారీగా త‌ర‌లివ‌స్తుంటారు. ఈసారి కూడా తులిప్ పూలు బాగా వికసించాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది కాస్త ఎక్కువగా 15 లక్షల పువ్వులు వికసించాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా నగరాల్లో తులిప్‌ పూల గార్డెన్‌లు ఉన్నాయి. అయితే శ్రీనగర్‌లోని తులిప్‌ గార్డెన్‌ మాత్రం ఆసియా ఖండంలోనే (Asias Largest) అతిపెద్దది. ఈ గార్డెన్‌ విస్తీర్ణం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా 30 హెక్టార్‌లు ఉంది. ప్రతి ఏటా వసంత రుతువులో పుష్పాలు వికసిస్తుంటే ఈ గార్డెన్‌ను తెరుస్తారు. అదేవిధంగా ప్రతి ఏడాది తులిప్ ఫెస్టివల్‌ పేరుతో ఉత్సవాలను కూడా నిర్వహిస్తారు. తాజాగా తులిప్‌ గార్డెన్‌లోని విరబూసిన పుష్పాల అందాలను కింది ఫొటోల్లో చూడొచ్చు..

Tulip Garden in Srinagar is now open for tourists and is absolutely a treat to the eyes! 🌷🌸 pic.twitter.com/NFzpGWfcTr

Very Adorable 🌱🌿🍀🌺🌹🌹🥀🥀#Tulip Garden in Srinagar is now open for tourists and is 🌷🌸 place of meditation on the foothills of Zabarwan Mountains overlooking Dal Lake opens for public in Srinagar

