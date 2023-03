Watch: ఉన్నట్టుండి కూలిన బిల్డింగ్‌.. వీడియో వైరల్‌

March 8, 2023 / 06:30 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఉన్నట్టుండి ఒక బిల్డింగ్‌ కూలింది (Building collapses). దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ (Viral Video) అయ్యింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఈ సంఘటన జరిగింది. భజన్‌పురా ప్రాంతంలోని విజయ్‌ పార్క్‌ సమీపంలో ఒక భవనం కూలింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ సంఘటన జరిగింది. బిల్డింగ్‌ కూలడం చూసిన స్థానికులు భయాందోళన చెందారు. వెంటనే ఫైర్‌, పోలీస్‌ శాఖలకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భవనం కూలిన సమయంలో అందులో నివసిస్తున్న వారి పరిస్థితి ఏమిటన్నది తెలియలేదు. శిథిలాల కింద ఎవరైనా చిక్కుకున్నారా అన్నది కూడా తెలియలేదు. అయితే ఆ బిల్డింగ్‌ ఒక్కసారిగా కూలడంపై స్థానికులతోపాటు పోలీసులు కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి కారణం ఏమిటన్నది ఆరా తీస్తున్నారు.

కాగా, భవనం కూలుతున్న సమయంలో కొందరు వ్యక్తులు తమ మొబైల్‌ ఫోన్‌లో వీడియో రికార్డు చేశారు. దీంతో ఒక వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు కూడా షాక్‌ అయ్యారు. ఈ సంఘటనపై భిన్నంగా స్పందించారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వరుసగా భవనాలు కూలుతుండటంపై కొందరు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తాజా వీడియో క్లిప్‌ చూసి షాక్‌ అయినట్లు పలువురు పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఈ నెల 1న ఢిల్లీలోని రోషనారా రోడ్డులో నాలుగంతస్తుల భవనం కూలింది. లాజిస్టిక్స్‌ సంస్థకు చెందిన ఆ భవనంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో ఫైర్‌ సిబ్బంది అక్కడకు వెళ్లి మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో ఉన్నట్టుండి ఆ భవనం ఒక్కసారిగా కూలింది. దీంతో మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించిన ముగ్గురు అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాయపడ్డారు. సుమారు 50 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది తృటిలో తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఆ వీడియో క్లిప్‌ కూడా నాడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Delhi: A building collapsed in Vijay Park, Bhajanpura. Fire department present at the spot, rescue operations underway. Details awaited

(Video Source – Shot by locals, confirmed by Police) pic.twitter.com/FV3YDhphoE

— ANI (@ANI) March 8, 2023