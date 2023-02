February 10, 2023 / 09:50 AM IST

అమృత్‌సర్‌: పంజాబ్‌లోని ఫిరోజ్‌పూర్‌ సెక్టార్‌లో ఆయుధాలు, డ్రగ్స్‌ కలకలం సృష్టించాయి. ఫిరోజ్‌పూర్‌ సెక్టార్‌లో అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్‌ వైపు నుంచి వస్తున్న డ్రోన్‌ను బీఎస్‌ఎఫ్‌ దళాలు గర్తించాయి. దీంతో కాల్పులు జరిపి డ్రోన్‌ను అడ్డుకున్నారు. ఘటనా స్థలంలో 3 కిలోల హెరాయిన్‌, చైనాలో తయారైన తుపాకీ, బుల్లెట్లు, మ్యాగజైన్‌ లభించాయి. దీంతో వ్యాటిని సీజ్‌చేశారు. ఈ ప్రాంతంలో గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. ఈ కన్‌సైన్‌మెంటును ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారనే విషయమై ఆరాతీస్తున్నారు.

Punjab | BSF troops have recovered approx 3 kg heroin, 1 China-made pistol, cartridges and a magazine in the Ferozepur sector after a drone attempted intrusion into India from the Pakistan side on the intervening night of 9th & 10th February pic.twitter.com/ObAMYZqqyH

