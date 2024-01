January 5, 2024 / 02:13 PM IST

Bomb threats | కోల్‌కతా (Kolkata )లోని ఇండియన్‌ మ్యూజియం (Indian Museum)కు బాంబు బెదిరింపులు (Bomb threats) వచ్చాయి. మ్యూజియంలో బాంబు అమర్చినట్లు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ మెయిల్‌ ద్వారా బెదిరింపులకు (threat mail) పాల్పడ్డారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని సందర్శకుల్ని మ్యూజియం నుంచి బయటకు పంపించేశారు. అనంతరం బాంబ్‌ స్వ్కాడ్‌ బృందాలు మ్యూజియంలో తనిఖీలు చేశారు.

అయితే, ఈ తనిఖీల్లో వారికి ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలూ దొరకలేదు. దీంతో బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్‌ బూటకమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవలే కాలంలో అమెరికా నుంచి ఇలాంటి మెయిల్స్‌ కొన్ని వస్తున్నట్లు తెలిపారు. బెదిరింపులకు పాల్పడిన వాళ్లు తమకు ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు మెయిల్‌లో పేర్కొన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.

West Bengal | Kolkata Police received a mail from a group called ‘Terrorizer’s 111′ regarding a bomb threat at the Indian Museum. Bomb squad reached the location & visitors’ entry to the museum has been restricted for the next few hours: Kolkata Police

